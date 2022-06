"Mobilità al palo, Festa fa solo proclami e scopre ora che mancano i parcheggi" Santoro e Picariello bocciano il piano mobilità

Sulla mobilità cittadina solo annunci e proclami roboanti ma nessun fatto concreto. L’opposizione boccia il piano mobilità della giunta Festa e con esso la metro leggera che sta provocando disagi in città prima ancora di essere inaugurata. “Io, fino a questo momento, non ho visto nulla di concreto - spiega Ferdinando PIcariello dei 5 Stelle - Solo un insieme infinito di annunci sui social. Di reale non c’è ancora nulla. I disagi per la metrò leggera si stanno già avendo. Occorre la pianificazione, la mobilità non può essere realizzata senza essere inclusa in un progetto valido”. "Anche essendo una idea giusta e condivisibile - aggiunge Amalio Santoro - rischia di essere bruciata da una mancata programmazione. Sapevamo perfettamente che, per quanto riguarda la mobilità, avremmo dovuto prima preoccuparci di risolvere il problema dei parcheggi. Adesso, invece, ci ritroviamo con un numero ancora maggiore di auto al centro. Ulteriori sacrifici e, quindi, rischiamo di sprecare anche questa opportunità".