Il nuovo giuramento di Buonopane, riparte la Provincia di Avellino Primo consiglio post voto. Impegni su acqua, turismo ed edilizia scolastica

A palazzo Caracciolo il primo consiglio provinciale post voto. Nella sala Pietro Foglia il presidente Rizieri Buonopane ha fatto nuovamente giuramento ma l'appuntamento più importante è fissato per mercoledì quando – spiega Buonopane - porteremo in Consiglio il rendiconto del bilancio di previsione del DUP, già approvato con un mio provvedimento per quanto riguarda il consuntivo, abbiamo dato continuità a quello messo in campo dalla precedente presidenza.

Novità anche per la Fondazione Sistema irpinia. "La presidente De Matteis sta lavorando ad allargare il partenariato nel campo privato, ci sono interlocuzioni importanti con un istituto bancario di caratura nazionale perchè faccia parte della Fondazione".

Altro asset su cui la Provincia punta tantissimo è l'edilizia scolastica "Il master plan da 60 milioni è già in campo, sono già in corso una serie di interventi: dall'efficientamento all'adeguamento funzionale".

Buonopane si è soffermato anche sull'emergenza idrica. "Occorre far quadrato per salvare l'Alto Calore e consentire ancora una gestione pubblica di questo bene straordinario che è l'acqua. E' una sfida importantissima in cui la Regione sta facendo la sua parte perchè è in corso un progetto volto a salvare l'Alto Calore, anche attraverso la scissione dei due distretti così come un affidamento del servizio in capo all'Alto Calore