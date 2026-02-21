Ariano: perde ancora la condotta idrica a Cardito, bisogna scavare di nuovo Il problema non è stato affatto risolto e la strada continua ad essere dissestata

Perde ancora la condotta idrica ad Ariano Irpino, a Cardito, lungo la statale 90 delle puglie. Ieri mattina l'intervento all'altezza dell'Aci, con l'impresa incaricata dall'alto calore servizi. Leggi qui la nostra sollecitazione. E (qui) l'intervento del comitato Uniamoci per l'acqua che aveva previsto quanto vi stiamo raccontando oggi.

Il tratto di strada che costeggia i palazzi Scoppettuolo, di fronte all'Angolo, Scauzillo e Dotolo è di nuovo interessato da una vistosa perdita di acqua. O meglio, ci fa notare una residente attentissima - lo è sempre stato qui, da mesi. Sta diventando una barzelletta questa storia.

Problema quindi irrisolto. Bisognerà scavare ancora. Un tratto di strada "sventurato", oltre ad essere disastrato in più punti. Ieri il comune ci ha messo una pezza, eliminando qualche buca profonda, ma qui serve un intervento sostanzioso e definitivo, eliminando però prima le criticità in atto, dal punto di vista idrico, altrimenti sarebbe un doppio spreco di risorse.