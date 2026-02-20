Ariano: riparata la condotta idrica a Cardito dopo giorni di spreco E il comitato Uniamoci per l'acqua avverte

Riparata la condotta a Cardito, lungo la statale 90 delle puglie dopo giorni spreco. Stamane dopo le varie segnalazioni giornalistiche, non solo da parte nostra è intervenuta un'impresa, per conto dell'alto calore servizio. Le operazioni di scavo e riparazione sono state rapidissime.

Si tratta sempre dello stesso punto, all'altezza della sede Aci che ha già fatto parlare di se nei mesi scorsi, dove tra l'altro si sono registrati non pochi disagi a causa del mancato ripristino della sede stradale in più punti disastrata.

E sulla questione è intervenuto il comitato Uniamoci per l'acqua con questa nota:

"Stamattina cantiere aperto a Cardito e operai in azione nel punto dell’ennesima perdita e dell’asfalto ceduto. Bene l’intervento. Ora però vogliamo capire una cosa sola: riparazione definitiva o solita pezza? Qui servono sostituzioni serie e ripristino fatto bene, non rattoppi che dopo poco saltano. Noi continuiamo a monitorare".