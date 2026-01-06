Ariano: mancato ripristino stradale dopo riparazione condotta Dallo scorso due dicembre ha già compiuto un mese la buca di Cardito

Ariano: collassa la condotta idrica a Cardito, acqua e detriti in strada. Così titolammo la mattina del 2 dicembre scorso. La notizia di Ottopagine, fu ripresa con ampio risalto anche dal comitato Uniamoci per l'acqua.

La riparazione avvenne con immediatezza come sottolineato anche da un noto imprenditore del luogo. E il manto stradale? Da allora è rimasto così. Nessun ripristino finora con il rischio di provocare una nuova rottura visto che lo scavo sta cedendo con il passare dei giorni e le precipitazioni delle ultime ore.

"Stiamo subendo danni a braccetti e sospensioni, qui come in altri tratti dissestati della statale 90 delle puglie a Cardito - ci dice una donna - quanto tempo dobbiamo ancora vedere questa enorme buca?"

Rivolgiamo un appello a chi di competenza affinchè si possa procedere al più presto al ripristino dell'asfalto.