Ariano: collassa la condotta idrica a Cardito, acqua e detriti in strada/VIDEO Ecco cosa è accaduto lungo la trafficata statale 90 delle puglie

Collassa la condotta idrica lungo la statale 90 delle puglie nel centro abitato e commerciale di Cardito ad Ariano Irpino. Lo scoppio è avvenuto all'alba e questa volta non riguarda reti fatiscenti o datate.

Un fiume d'acqua spaventoso all'altezza della sede Aci fino all'ex Piedigrotta oltre a detriti sull'asfalto. Sul posto sono intervenute tre squadre dell'alto calore servizi.

Manto stradale fatiscente e in sofferenza da tempo con tombini ballerini lungo tutta la tratta. Il transito continuo dei mezzi pesanti lungo l'unica arteria purtroppo a disposizione ha finito per peggiorare una situazione già precaria. Per non parlare del tratto Maddalena- San Pietro dove si viaggia a centro strada ormai per evitare le buche.