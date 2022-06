Avellino, bilancio e aumento irpef: convocata la commissione Sul tavolo il documento di programmazione e il bilancio previsionale

Convocata per questa mattina la terza Commissione consiliare Finanze e Tributi per discutere del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 22-24 che arriveranno nell'aula del consiglio comunale per l'approvazione il prossimo 20 luglio.

La commissione è chiamata a valutare la documentazione prodotta dall'assessore al Bilancio Enzo Cuzzola,che sarà collegato da remoto.

L'assessore ha mostrato in questi giorni un discreto ottimismo sui conti di Piazza del Popolo tanto che ha inviato una letter alla Corte dei Conti per rinunciare alla rimodulazione e alla possibilità di allungare i tempi del piano di predissesto perché gli obiettivi di ripianamento della massa passiva saranno raggiunti - ne è sicuro - entro quest’anno e non entro il 2027 come fissato all'inizio.

Aderendo al Patto con il Governo per gli enti indebitati, il comune di Avellino potrà contare su nuovi trasferimenti da Roma per affrontare il disavanzo da 38 milioni di euro. A quanto ammonta la cifra che Roma deciderà di assegnare al capoluogo irpino non è dato ancora saperlo, pertanto resta in piedi l'ipotesi di alzare l'addizionale Irpef dallo 0,8 all’1 per i redditi sopra i 20.000 euro all’anno.