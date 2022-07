Avellino, scompare un altro simbolo dell'ex Dc: addio a Fausto Addesa Aveva 58 anni: era stato leader del movimento giovanile dello scudo crociato

Ancora un grave lutto nella politica in Irpinia. Nell'anno in cui è scomparso Ciriaco De Mita, l'ex dc perde un altro simbolo della migliore politica: è scomparso a 58 anni Fausto Addesa, che è stato in passato vicesindaco nella città di Avellino e assessore provinciale. Si è arreso a un male incurabile dopo aver combattuto per mesi.

Fausto Addesa era stato tra i protagonisti del movimento giovanile dello storico partito di via Tagliamento: aveva sempre inteso la politica come un servizio per la gente da portare avanti con serietà e rispetto.

In particolare aveva guidato il Movimento Giovanile della Dc, dal 1989 al 1993, quando a livello nazionale si imponevano i parlamentari dc dell'Irpinia. Lascia la moglie Daniela, il padre Nicola ed il fratello Agostino. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa della Trinità dei Poveri via Morelli e Silvati.