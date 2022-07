Avellino, passa il bilancio con 19 voti: Festa ritrova la sua maggioranza L'assessore Cuzzola ottimista: previste 82 nuove assunzioni e project financing per strade e sosta

Dopo mesi di incertezza la maggioranza Festa in Comune ritrova l'unità e vota compatta il bilancio previsionale. Una bella vittoria quella del sindaco ieri in aula dove il documento finanziario illustrato dall'assessore Cuzzola ha ottenuto oltre il quorum dei 17 voti minimi che servivano per approvare in prima convocazione. I consiglieri delle liste del sindaco, «Davvero» e «Viva», e degli alleati, «Vera» per D’Agostino, e «Ora», per i consiglieri che fanno riferimento a Livio Petitto, hanno votato a favore insieme al gruppo misto.

L'assessore al bilancio si è dichiarato ottimista per il ripristino degli equilibri finanziari dell'ente. Nel bilancio prevsionale c’è anche spazio per un piano da 82 nuove assunzioni e project financing per parcheggi e strade. Resta l’incognita del Patto col governo, aderire signica comunque portare l’Irpef oltre il massimo per i redditi superiori a 20mila euro: si deciderà entro fine mese.