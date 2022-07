Italexit continua a raccogliere adesioni in Irpinia Il partito si prepara a dare il suo contributo anche in vista delle prossime scadenze elettorali

Italexit continua a raccogliere adesioni in Irpinia e si prepara a dare il suo contributo anche in vista delle prossime scadenze elettorali a livello nazionale. A Napoli si è svolto un incontro tra il coordinatore regionale, Armando Romano e i vertici irpini del partito di Paragone.

Sul tappeto i temi di attualità politica nazionale ma anche il lavoro da svolgere per un radicamento di Italexit sul territorio irpino e della città capoluogo.

Con Massimo Picone, Mimmo Malfetano e Antonio De Lieto, sindacalista che ha già spiegato di sposare la linea politica del partito di Gian luigi Paragone.

Nuovi ingressi nelle file del partito anche per le donne con Michelle Iermano che è stata delegata a lavorare per la costruzione di un gruppo tutto al femminile all’interno di Italexit in Irpinia.

Soddisfatto per questi ulteriori passi in avanti anche il coordinatore provinciale, Claudio Rossano che ha affermato: “Stiamo creando in Irpinia una alternativa composta da persone che credono che si può ancora fare una politica pulita. Con questo gruppo stiamo lavorando alla costruzione di un partito che nella nostra provincia e nella città di Avellino vuole essere protagonista di una svolta, non solo ovviamente in opposizione rispetto a quanto fatto dal centrosinistra sinora ma anche con uno slancio propositivo che intendiamo mettere nella nostra azione politica”.