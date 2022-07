Avellino, Festa: "Campo Genova non è inquinato: ora la Smile Arena" Il sindaco sulla sua pagina social annuncia: "Ho avuto ragione, subito eventi e mercato sabato sera"

Il sindaco di Avellino prosegue: "Adesso completeremo la riqualificazione dell’area"a mia scelta su Campo Genova è sempre stata giusta, il sito non è inquinato", dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. "Polemiche sterili, attacchi ed allarmismi strumentali e ricorsi infondati, ci hanno fatto perdere più di un anno. Adesso completeremo la riqualificazione dell’area e la attrezzeremo con più servizi. Nascerà la Smile Arena. Oltre al mercato, eventi, concerti e manifestazioni".

La Conferenza dei servizi ha chiarito definitivamente che Campo Genova non è contaminato e non comporta rischi sanitari per chi la frequenta. Dunque il sindaco Festa rilancia annunciando un mese di fine settimana di vendita e la volontà di sotterrare l’ascia di guerra contro chi ha sollevato ricorsi e attacchi sterili. Sono anche pronti nuovi lavori nell’area mercatale. E il mercato del sabato in edizione serale per tutto il mese di agosto e a partire dal 30 luglio.