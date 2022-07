Pd Avellino, si decidono le candidature: domani arriva Boccia Blindati i nomi di Petracca e De Caro resta da decidere sui listini del proporzionale

Il segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Nello Pizza, ha convocato per domani, sabato 30 luglio, con inizio alle ore 17.30 presso la sede della federazione in via Tagliamento ad Avellino la Direzione Provinciale.

All’ordine del giorno le elezioni politiche del prossimo 25 settembre e le proposte di candidatura sul tappeto. All’incontro parteciperà l’onorevole Francesco Boccia, commissario regionale del Partito Democratico della Campania che già mercoledi scorso ha avuto un colloquio telefonico con il segretario provinciale per un quadro sommario della situazione. Il clima non è dei più sereni. I nomi del consigliere regionale Maurizio Petracca e del deputato uscente Umberto Del Basso De Caro, infatti, sono dati per blindati all’uninominale (il primo alla Camera e il secondo al Senato). Più incerta la situazione sui listini del proporzionale.

Con la rimodulazione dei collegi e l’accorpamento dell’Irpinia a Salerno e Caserta, la scelta non sarà facile, per chi si candida ovviamente, perché le possibilità di essere eletti si riducono drasticamente.