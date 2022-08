Elezioni politiche, dai segretari di circolo Pd appello per Petracca Il consigliere regionale in attesa della deroga dal Nazareno riceve il sostegno dei territori

I segretari dei circoli del Pd scrivono al segretario provinciale Nello Pizza per lanciare la candidatura di Maurizio Petracca. Il consigliere regionale figura nella rosa di 8 nomi definita in sede di direzione provinciale. In attesa che arrivi la deroga dalla segreteria nazionale che deve decidere chi dei consiglieri regionali dem della campania può ottenere il via libera per l’eventuale corsa al Parlamento, (insieme a Petracca sono papabilo anche Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli, Bruna Fiola, il braccio destro di De Luca Fulvio Bonavitacola, lAntonio Marciano e Loredana Raia) la rete territoriale irpina del partito fa sentire la sua voce e si mobilita scegliendo, in ben tredici circoli, di sostenere il consigliere Petracca.

I responsabili dei circoli di Avellino (Laboratorio Democratico), Montemiletto, Torre le Nocelle, San Michele di Serino, Forino, San Mango, San Martino Valle Caudina, Baiano, Mugnano del Cardinale, Montella, Avella, Altavilla Irpina e Calitri hanno infatti inviato una lettera aperta al segretario provinciale, Pizza, per chiedere che la compagine del Pd dia spazio a candidature che siano espressione della comunità locale: «Ogni territorio dovrà fare la sua parte. La nostra è solo una delle tante province il cui peso elettorale può non essere determinante, ma che in questi anni ha sempre dimostrato di lavorare per il Pd con impegno e senza cedimenti». «Le ultime elezioni regionali, l’ultimo banco di prova in cui è misurabile il lavoro fatto sui territori dai circoli, dagli amministratori, dai candidati, ci ha mostrato cosa siamo in grado di fare quando siamo uniti nelle scelte e rifiutiamo le ambiguità».

La decisione per le eventuali deroghe ai consiglieri regionali arriverà tra l'8 e l'11 agosto, giorni in cui si riunirà la direzione nazionale per definire le candidature.