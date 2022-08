Letta chiama i sindaci del Pd al Nazareno, c'è anche Festa La fascia tricolore presente alla riunione romana nonostante la sospensione dal partito provinciale

Il segretario dem, Enrico Letta ha incontrato ieri pomeriggio al Nazareno prima i membri della segreteria e poi i sindaci d’area. Un po’ a sorpresa, tra questi ultimi, è apparso il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa. Come noto, nei mesi scorsi c’è stato contro di lui e i suoi fedelissimi un decreto di espulsione a livello provinciale. A fare capolino proprio accanto a Francesco Boccia che gli poggia la mano sulla spalla, c’è il sindaco di Avellino. Un incontro di circa due ore. Una toccata e fuga per la fascia tricolore avellinese, tanto che alle 20 era regolarmente a San Tommaso con il Vescovo Aiello per i festeggiamenti di Sant'Alfonso.