Elezioni, Noi di Centro: "Saremo in campo alla Camera e al Senato" I dirigenti irpini: "Difenderemo la rappresentanza delle aree interne"

"Stiamo raccogliendo le firme per le candidature di Camera e Senato per difendere la rappresentanza delle aree interne. Non possiamo accettare di essere cannibalizzati dalle coalizioni in campo che del resto hanno già perso contro Noi di Centro sia al comune che alla provincia di Benevento. Anche in Irpinia stiamo raccogliendo significative adesioni intorno alla lista di Noi di Centro. Tanti amministratori locali e piccoli imprenditori si dichiarano stanchi di una rappresentanza parlamentare distante dai problemi del territorio. Per queste ragioni, ma soprattutto per l'incapacità del Partito democratico di organizzare una coalizione inclusiva delle forze moderate e di centro, abbiamo deciso di presentarci sia alla Camera che al Senato. Ovviamente questo determinerà risultati imprevedibili".

Lo dichiarano in una nota congiunta i dirigenti irpini di Noi di Centro, Guerino Gazzella, Bruno Aliberti, Adele Nigro, Giovanni Centrella e Ciro Aquino.