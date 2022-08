Sibilia (M5S): "Il Pd si accorda con tutti. Ci prova pure con Renzi" Il commento di Carlo Sibilia

“Con l’accordo con Sinistra Italiana cade anche l‘ultimo dubbio. Il PD si accorda con tutti. Ma proprio tutti. Con chi non ha mai votato la fiducia a Draghi. Con chi ha votato contro all’ingresso della Finlandia nella NATO. Con pezzi di Forza Italia. Con la Gelmini. Ci prova pure con Renzi. Con tutti! Tranne che con Giuseppe Conte e il MoVimento 5 Stelle. Perché ? Perché noi saremmo gli unici a costringerli a tenere fede alle promesse. A fare il salario minimo vero, non quello fake. Ad essere ecologisti e ambientalisti veri, non ambientalisti fake. Non fin dove ce lo consente Calenda. A favorire l’energia rinnovabile e non quella fossile. A difendere gli interessi di tutti e non soltanto di qualche lobby. La verità è questa. Un voto ad una coalizione così è poco utile.“ È quanto scrive su Facebook il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.