Elezioni: Gubitosa (M5S), disponibilità per mia candidatura a Avellino Il deputato irpino pronto a correre nuovamente per la Camera

"Io non ci sto a vedere il mio Paese governato da chi non ha a cuore gli interessi delle persone. Solo noi, con Giuseppe Conte portiamo avanti i temi per i cittadini. Per questo ho dato la mia disponibilità per la mia candidatura ad Avellino e Salerno". Così su twitter il vicepresidente M5S Michele Gubitosa. POL NG01 vlb/fed 091509 AGO 22