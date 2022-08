Elezioni, in Irpinia il centrodestra sceglie tra D'Agostino e Santoli Sono ore decisive per le candidature

"Il collegio uninominale di Avellino nel centrodestra secondo gli accordi romani spetta a Forza Italia: L’unico candidato in corsa è il presidente dell’Avellino calcio e sindaco di Montefalcione Angelo D’agostino" Così in una nota giunta dal coordinamento campano del partito di Berlusconi che però aggiunge: "Se però la cosa non dovesse concretizzarsi la coalizione di centrodestra sta cercando la giusta alternativa. Nelle ultime ore infatti prende quota anche un altro nome si tratta di Gerardo Santoli sindaco di Santo Stefano del Sole, vice presidente nazionale della Confimprenditori e direttore dell’Osservatorio Sysconet di Roma da sempre nell’orbita del centro destra".