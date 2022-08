Sibilia: "I renziani? Antipatici e pure rosiconi" Il sottosegretario all'Interno: "Neanche la famiglia di Renzi rimpiange l'epoca in cui governava"

Assistere alle reazioni di quelli di Italia Viva alla mia battuta è veramente esilarante. Tra poco inventano pure che i reati contestati ai genitori di Renzi li abbia commessi io. Mi correggo, non solo antipatici ma pure rosiconi. E' proprio il caso di dire che neanche la sua famiglia rimpiange l'epoca in cui governava. Un caloroso in bocca al lupo per le elezioni". Così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.