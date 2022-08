Avellino, ecco chi è la nutrizionista che Paragone ha candidato con Italexit Tra gli obiettivi del programma elettorale l'uscita dall'Unione europea. E si criticano i vaccini

Italexit al lavoro in provincia di Avellino sul programma dei suoi candidati alle prossime elezioni. Alla Camera con Rosario Del Priore, l’Irpinia esprime anche un’altra professionista, la dottoressa Cristina Coccia.

“Sono una biologa nutrizionista - racconta Cristina Coccia - con esperienza anche in campo molecolare e ambientale. Ho anche scritto due libri sulla grave situazione demografica in Italia. Mi candido con Italexit in primo luogo perché ritengo che l'uscita dall'UE sia una questione prioritaria e della massima urgenza per l'Italia e perché Gianluigi Paragone è stato il parlamentare più agguerrito contro l'obbligo vaccinale e il greenpass. Inoltre, come il senatore Paragone, anche io ho cercato di far luce sui danni provocati dai farmaci sperimentali erroneamente spacciati per vaccini, pubblicando video divulgativi su questo argomento su YouTube. Mi candido perché, in questo momento, non si può restare a guardare. Lo devo alla mia famiglia, ai miei figli e ai miei pazienti che hanno subìto i danni degli obblighi vaccinali e del lasciapassare di Stato. La salute non è questione di assunzione di farmaci, ma di efficacia del sistema immunitario. Per questo - conclude la candidata di Paragone - l'immunità naturale è la più efficace e duratura.”