Elezioni: Movimento Cinque Stelle, ecco tutti gli aspiranti candidati in Irpinia Nella giornata di martedì le parlamentarie tra volti noti e molti giovani che vogliono candidarsi

E' l'ora della verità per le candidature nel Movimento Cinque Stelle. Nella giornata di martedì 16 agosto, a partire dalle 10 e fino alle 22 si svolgeranno le Parlamentarie per la definizione dei candidati. Il voto rigorosamente online attraverso la piattaforma messa a disposizione dal partito, potrà essere espresso solo dai militanti iscritti da almeno 6 mesi. Al termine delle operazioni saranno stilate le liste. I candidati che avranno ricevuto più voti saranno posizionati, a scalare, nella posizione più alta disponibile in uno dei collegi che compongono la circoscrizione elettorale in cui sono stati votati. Per coloro che correranno per il listino proporzionale della Camera voteranno gli iscritti della Circoscrizione Campania 2 che comprende i territori di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, mentre per quello del Senato tutti i cittadini campani. Sarà in campo per la Camera dei Deputati, tra i 59 nomi di Circoscrizione, il parlamentare uscente Michele Gubitosa. Ci riprova anche la militante avellinese della prima ora Tiziana Guidi e l’ex assessore comunale di Avellino Rita Sciscio. Completano il quadro degli aspiranti candidati alla Camera: Giovanni Varallo, Consolino Ariniello, Claudio Fodarella e Sara Spiniello.

Per il Senato, tra i 76 aspiranti è pronta a correre l’ex assessora del Comune di Avellino, Maura Sarno, affiancata da Daniela Bifolco, Vincenzo Evangelista, Giuseppe Marra, Alfonso Nisi e Agostino Pesiri.

A questi, sempre al Senato, bisogna aggiungere il consigliere comunale di Ariano Irpino, Giovambattista Capozzi, che solo ieri ha avuto la conferma di accettazione dell’autocandidatura.