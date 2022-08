Elezioni, il Pd ha scelto i candidati. Petracca e Iannace all'uninominale Nel listino proporzionale guida Piero De Luca, poi D'Amelio e Lengua quarta

Una lunga notte per chiudere la partita delle candidature. La Direzione nazionale del Partito democratico ha scelto i nomi che scenderanno in campo il prossimo 25 settembre. La lunga trattativa si è chiusa poco prima della mezzanotte. Poche le sorprese per l'irpinia, onfermate le previsioni per i collegi uninominali. Maurizio Petracca consigliere regionale dem sarà candidato alla Camera, mentre il chirurgo senologo Carlo Iannace andrà al Senato collegio Avellino Benevento.

Nei listini proporzionali, alla Camera è confermato capolista Piero De Luca, vicecapogruppo alla Camera per i democratici, il secondo posto va a Rosetta D’Amelio, ex presidente del Consiglio regionale campano e attuale delegata alle Pari opportunità di De Luca. In quarta posizione il sindaco di Cervinara ed ex segretaria provinciale, Caterina Lengua.

Per la circoscrizione Esteri - Europa sarà candidato capolista Tony Ricciardi, membro della Direzione nazionale e storico delle migrazioni all’Università di Ginevra

«Impossibile ricandidare tutti gli uscenti, ho un peso sul cuore per i tanti no», ha detto Enrico Letta in direzione. «Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Ma non ho fatto le liste tutto da solo, come quattro anni fa. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte». La direzione nazionale ha così approvato la delibera del segretario con 3 voti contrari e 5 astenuti.