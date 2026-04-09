Frana a Savignano Irpino: restra chiusa la strada provinciale 91 bis Collegamenti ancora interrotti verso Monteleone di Puglia

Resta per il momento chiusa al traffico, la strada provinciale 91 bis a Savignano Irpino interessata dal cedimento di un costone a poche centinaia di metri dal corso.

Collegamenti interrotti verso Monteleone di Puglia. Scongiurato al momento il rischio evacuazione per una famiglia residente a monte. La situazione è monitorata in attesa di un intervento di messa in sicurezza del versante in frana.

Il comune considerata la grave situazione di emergenza ha subito attivato il coc, centro operativo comunale lo scorso 2 aprile. In via Giacomo Leopardi, dove insiste l'abitazione in pericolo, sono giunti i tecnici dell'enel e del comune.

Traffico al momento deviato in località Pescara e Prato in attesa di nuove disposizioni. Da Monteleone di Puglia, unica alternativa per raggiungere Savignano Irpino, la strada provinciale 10, passando per Difesa Grande e Camporeale.