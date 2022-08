Elezioni, Pd. Petracca: "Una nuova sfida, candidatura che mi inorgoglisce" Il consigliere regionale avellinese parla del suo impegno e ammette: "Sarà una battaglia dura"

La Direzione Nazionale del Partito Democratico, su proposta del segretario Enrico Letta, ha approvato le liste per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

Il consigliere regionale dem Maurizio petracca annuncia sulla sua pagina social la sua candidatura: "Sono candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale della provincia di Avellino. E’ un onore questa sfida, è una responsabilità enorme, quella di correre con l’obiettivo di poter rappresentare a livello nazionale la mia terra. E' una candidatura che mi inorgoglisce" - infine aggiunge - Sarà una battaglia dura. C’è da combattere la possibile deriva autoritaria di una destra sovranista e populista. Con noi c’è l’Irpinia che vale. Ora tutti al lavoro!" conclude Petracca



Architetto, classe 1968 Maurizio Petracca è nato e vive ad Avellino. Ha iniziato l'attività politico – amministrativa nel 2004 con la nomina ad assessore alla riqualificazione urbana del Comune di Avellino. Dal 2009 al 2013 ha fatto parte della giunta della Provincia di Avellino come assessore con delega all’urbanistica, alla Protezione Civile e alla pianificazione territoriale. Il 31 maggio 2015 è stato eletto consigliere regionale della Campania in rappresentanza del Collegio di Avellino poi presidente dell’ VIII Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania (agricoltura, caccia, pesca, risorse? comunitarie e statali per lo sviluppo).

Dopo aver lasciato i Popolari di Ciriaco De Mita, con il quale si è consumata una clamorosa rottura alla vigilia delle amministrative in città ad Avellino nel 2019, Petracca ha continuato il suo percorso politico aderendo poco dopo al Partito Democratico - segreteria Zingaretti - entrando poi di fatto nel gruppo consiliare del Pd presso il Consiglio Regionale della Campania.

Per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 è stato rieletto nella lista del Partito Democratico, a sostegno di Vincenzo De Luca, nella circoscrizione di Avellino e provincia.