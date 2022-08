Politiche, Piero De Luca: "Grazie al senatore Enzo De Luca" "Il suo contributo sarà fondamentale per battere la destra”.

“Il senso di appartenenza e lo spirito di comunità fanno del senatore Enzo De Luca, un uomo di alti principi che non può che essere ringraziato per le belle parole spese verso tutti i candidati del PD ad Avellino”.

Così in una nota l’on. Piero De Luca che ha aggiunto:

“Il senatore De Luca è stato, in questi anni, ed è ancora oggi, punto di riferimento di tutto il territorio, sempre vicino ai cittadini e agli amministratori, disponibile al confronto ed all’ascolto. Il suo contributo in questa campagna elettorale sarà fondamentale per unire tutte le forze Dem del territorio irpino e battere una destra pericolosa per il Paese e soprattutto per il Sud”.