Parlamentarie M5S, ci sono anche la Guidi e Sciscio. Gubitosa pluricandidato Il fedelissimo di conte blindato, entrano in gioco anche tre donne: Guidi Sciscio e Sarno

Concluse le parlamentarie del Movimento Cinque Stelle sono almeno cinque gli irpini in lizza per una candidatura tra Camera e Senato. Con Michele Gubitosa fedelissimo di Giuseppe Conte che ha blindato la sua candidatura al plurinominale Campania 2, potrebbero esserci in lista anche le irpine Rita Sciscio e Tiziana Guidi mentre al Senato scende in campo Maura Sarno. Per Gubitosa anche una posizione apicale in un altro listino proporzionale. Un "premio" per essere rimasto dopo la scissione.

All’uninominale per la provincia di Avellino molto probabile l’ex ministro dell'ambiente Sergio Costa o la capogruppo uscente al Senato Maria Domenica Castellone.