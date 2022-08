Pd, Piero De Luca incontra Lengua e Iannace. "Candidati di spessore" Il vertice a Napoli, il commento

"Oggi a Napoli, nella sede del Partito Democratico, con Francesco Boccia, abbiamo incontrato Caterina Lengua, Paola Lanzara e Carlo Iannace, che hanno firmato l'accettazione delle candidature per le prossime elezioni politiche. Candidature di spessore, profondamente radicate nei nostri territori. Con loro, abbiamo condiviso la necessità di mettere in campo il massimo dell'impegno in questa campagna elettorale. Con l'idea di costruire un'Italia più giusta e moderna, e di batterci per un Sud più forte ed inclusivo. Forza, e al lavoro". Così in un post Piero De Luca commenta gli incontri di oggi a Napoli con i candidati.