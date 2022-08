Renzi e Calenda hanno scelto un ex sindaco per la sfida elettorale ad Avellino Stefano Farina candidato di "Azione" nel collegio uninominale di Avellino alla Camera dei Deputati

E' l'ex sindaco di Teora, Stefano Farina, il candidato di "Azione" nel collegio uninominale di Avellino alla Camera dei Deputati.

Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità della candidatura. Stefano Farina, una lunga storia nel centro sinistra, aveva ottenuto un lusinghiero risultato quando si era candidato alle ultime elezioni regionali del 2020 con il simbolo di "Centro democratico" di Tabacci che ha poi scelto di allearsi per le politiche con l'ex Ministro Di Maio.

Farina è stato per anni punto di riferimento del Partito democratico in Irpinia, partito di cui è stato anche componente della segreteria regionale da cui decise di dimettersi alla vigilia delle regionali non condividendo i metodi scelti per la definizione delle candidature che mortificavano il territorio provinciale. Ora la sfida con la pattuglia di Renzi e Calenda per rappresentare le esigenze dei cittadini dell'Irpinia.