Fratelli d'Italia, Avellino cancellata dalle liste. Dissenso anche a Napoli I circoli territoriali in subbuglio, consiglieri comunali e militanti storici non candidati

"Fdi, territori in subbuglio. Nelle liste di Fdi sparisce tutta l'area nolana-vesuviana e la provincia di Avellino. Al momento sono fuori il consigliere regionale Carmela Rescigno, la più votata tra le donne di Fratelli d'Italia in Campania, per far posto a una consigliera dell'Umbria Eleonora Pace. Sono fuori dalle liste anche i quattro sindaci della provincia: Nello Donnarumma (Palma Campania), Antonio Del Giudice(Striano), Pietro Sagristani (Sant'Agnello) e Giovanni Corrado (Cicciano)". Lo rendono noto i circoli FdI in provincia di Napoli.

"Non figurano né nel listino ne' nei collegi uninominali - si legge in una nota - consiglieri comunali e militanti storici. Ad Avellino l'intera provincia è stata cancellata dalle liste. Nessun consigliere comunale o dirigente Fdi risulta in lista. Un'intera provincia completamente estromessa dalle candidature. "Eppure Giorgia Meloni nel corso dell'ultima direzione nazionale era stata chiara: Territori e meritocrazia saranno i criteri di scelta". E' quanto scrivono in una nota amministratori, militanti e dirigenti di Fdi della provincia di NAPOLI che rivolgono un appello al leader affinchè dia rappresentanza a un territorio ricco di storia e cultura".