Elezioni politiche 2022, chiuse le liste: ecco i candidati in Irpinia In Campania saranno eletti 38 parlamentari

Chiuse le liste per le prossime elzioni politiche del 25 settembre. La Campania eleggerà 56 parlamentari, 33 in meno del 2018. In particolare, da eleggere 38 parlamentari per la Camera e 18 per il Senato. Altra novità, l’abbassamento dell’età minima per eleggere il Senato, che passa da 25 a 18 anni.

Vediamo chi sono i candidati per l'Irpinia.

CENTRODESTRA CAMERA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio uninominale U04 (Avellino) Gianfranco Rotondi

FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Edmondo Cirielli

Eleonora Pace

Nunzio Carpentieri

Luisa Maiuri

LEGA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Vanna Gava

Gianpiero Zinzi

Marika Grande

Dante Santoro

FORZA ITALIA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Antonio Tajani

Marta Fascina

Tullio Ferrante

Teresa Formisano

NOI MODERATI

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Massimiliano Marotta

Elena Oliva

Gianpaolo Lupo

Teresa Basile

CENTRODESTRA SENATO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio uninominale U02 (Avellino-Benevento) Giulia Cosenza

FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Giovanna Petrenga

Domenico Matera

Elena Scarlato

Giuseppe Fabbricatore

LEGA

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Gianluca Cantalamessa

Maria Elena Iaverone

Alberto Mignone

Elena Anna Gerardo

FORZA ITALIA

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Anna Maria Bernini

Francesco Silvestro

Giuliana Franciosa

Carmine De Angelis

NOI MODERATI

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Annalisa Iaccarino

Giuseppe La Brocca

Marianna Quaranta

Luigi Cerruti

CENTROSINISTRA CAMERA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio uninominale U04 (Avellino) Maurizio Petracca

PARTITO DEMOCRATICO

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Piero De Luca

Rosetta D’Amelio

Nunzio Senatore

Caterina Lengua

SINISTRA ITALIANA - EUROPA VERDE

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Franco Mari

Costanza Florenza

Luigi Adamo

Anna Cione

PIU EUROPA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Pino Riccio

Giuseppina Piccirilli

Vittorio Vallone

Tommasina Ferrentino

IMPEGNO CIVICO

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Cosimo Adelizzi

Maria Pallini

Pasquale Maglione

Marianna Ioria

CENTROSINISTRA SENATO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio uninominale U02 (Avellino-Benevento) Carlo Iannace

PARTITO DEMOCRATICO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Susanna Camusso

Gianfranco Valiante

Eva Avossa

Andrea Boccagna

SINISTRA ITALIANA - EUROPA VERDE

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Amalio Santoro

Annamaria Naddeo

Antonio Emilio Caggiano

Mariapia Pasolini

PIU EUROPA

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Bruno Gambardella

Drusilla De Nicola

Vincenzo Pastena

Valentina Cosimati

IMPEGNO CIVICO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Antonietta Margherita Rebuffoni

Gaetano Giudice

Ramona Mirela Ilau

Nicola Grimaldi

MOVIMENTO 5 STELLE - CAMERA

M5S

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio uninominale U04 (Avellino) Michele Gubitosa

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Michele Gubitosa

VirginiaVillani

Francesco Virtuoso

Alessandra Petrosino

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio uninominale U02 (Avellino-Benevento) Maura Sarno

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Stefano Patuanelli

Anna Bilotti

Francesco Castiello

Felicia Gaudiano

AZIONE - ITALIA VIVA CAMERA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio uninominale U04 (Avellino) Stefano Farina

AZIONE - ITALIA VIVA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Mara Carfagna

Antonio D’Alessio

Flora Frate

Catello Vitiello

Circoscrizione Campania (15) - Collegio uninominale U02 (Avellino-Benevento)

Francesca Mite

AZIONE - ITALIA VIVA SENATO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno) Stefania Modestino

Giuseppe Izzo detto Bepy

Rossella Sessa

Domenico Gambacorta

MASTELLA NOI DI CENTRO - CAMERA

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio uninominale U04 (Avellino) Guerino Gazzella

MASTELLA NOI DI CENTRO

Circoscrizione Campania 2 (20) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Salerno)

Alessandrina Londardo Mastella detta Sandra

Guerino Gazzella

Roberta Andretti

Oreste Agosto

NOI DI CENTRO - SENATO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio uninominale U02 (Avellino-Benevento) Armando Rocco

NOI DI CENTRO

Circoscrizione Campania (15) - Collegio plurinominale P02 (Avellino-Benevento-Caserta-Salerno)

Gino Abbate

Carmela Coppola

Pompillo Forgione

Maria Giroffi