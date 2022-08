"Per noi Petitto non era del Pd. Nessuna perdita, anzi finalmente chiarezza" Il pensiero di Ettore Iacovacci dopo l'addio ai dem del consigliere regionale

Per Ettore Iacovacci, capogruppo pd in consiglio comunale, non è una sorpresa l'addio di Livio Petitto al Partito democratico. “Mi viene da ridere leggendo le dichiarazioni del consigliere regionale. Soltanto qualche mese fa esibiva sui social una foto in cui posava al fianco del governatore De Luca, sottolineando che avrebbe sostenuto con coerenza e lealtà l’azione di governo della giunta e della maggioranza nella quale è stato eletto. Non si contano, poi, le volte che ha affermato, in maniera perentoria, di essere del Pd. “Non mi risulta che Petitto fosse iscritto al Pd – continua Iacovacci - Essendosi candidato in un’altra lista, per statu to, non poteva sottoscrivere la tessera. Senza contare che non ha mai aderito al gruppo consiliare. Come fa, quindi, a dire che lascia il Pd, se non era del Pd? Per noi questo addio non rappresenta alcuna perdita anzi probabilmente questa mossa servirà a fare un po' di chiarezza ed eliminare qualche ambiguità”.