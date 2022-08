Sibilia: "Sbagliato candidare chi non rappresenta il territorio" L'ex deputato irpino sosterrà Rotondi ma trapela amarezza per la sua mancata candidatura

Si è detto pronto a sostenere Gianfranco Rotondi alle elezioni politiche del 25 settembre ma è impossibile non notare un pizzico di delusione in Cosimo Sibilia per la mancata ricandidatura nel centrodestra irpino.

Trapela anche dalle sue parole a margine della presentazione dei candidati Rotondi e Cosenza al Circolo della Stampa.

“Finalmente potremo avere un Governo e un Presidente scelti dal popolo. I sondaggi parlano effettivamente di un centrodestra vincente. Tutto va nella direzione che si possa approfittare delle insufficienze del pd".

"Per quanto mi riguarda - prosegue - io non ho mai chiesto nulla, non ho mai avuto l'assillo della candidatura. Io ci sono da circa 30 anni in politica, ho ricoperto tutti i ruoli, posso ritenermi soddisfatto di quello che è stato. E' ovvio però che con la riduzione dei parlamentari il territorio viene penalizzato perchè diventa una sorta di scacchiera dove posizionare candidati che molte volte con il territorio c'entrano ben poco. Ma in ogni caso sono convintamente stato nel centrodestra e continuerò ad esserlo".

Mancanza di riconoscenza da parte di qualcuno?

“Non spetta a me dirlo - chiosa Sibilia - lascio la parola agli osservatori. La mia certezza è che quello che ho svolto in tuti questi anni è andato sempre nel senso di tutelare il mio territorio”.