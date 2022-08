Scontro Festa-De Luca: "Non fa bene a nessuno, la città torni riferimento" Todisco: "l'autostazione è una svolta, si riparta per una nuova centralità"

Le contrapposizioni tra il Comune di Avellino e la Regione Campania non accennano a placarsi. Il sindaco Festa ieri è tornato ad attaccare il governatore De Luca sui ritardi per i Pics e il Fenestrelle.

Palazzo Santa Lucia, dal canto suo, risponderà a giorni con l'apertura, dopo ben 35 anni, dell'autostazione di via Pini.

Per il delegato regionale all'Alta Capacità Napoli-Bari Francesco Todisco si tratta non solo di una svolta storica per i trasporti ma anche di un nuovo modo di ripensare all'urbanistica della città, perchè Avellino trovi una nuova centralità e ridefinisca il suo ruolo di capoluogo.

Todisco torna anche sulla polemica politica tra Festa e De Luca. “Non credo che queste scaramucce possano incidere su procedure amministrative, sarebbe una follia. Sono molto rammaricato di questo clima che si respira, sono polemiche e scontri che non fanno bene a nessuno".

"Piuttosto - conclude - Festa pensi a ripristinare un clima sereno e cordiale nei rapporti istituzionali. Ne va di mezzo il bene di Avellino".