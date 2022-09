I Mastella: "Noi ultimi veri democristiani. In campo per le aree interne" Presentati i candidati di Noi di Centro per i collegi di Avellino e Benevento

In campo per il riscatto delle aree interne. I coniugi Mastella hanno presentato i candidati di Noi di Centro per i collegi di Avellino e Benevento.

“Speriamo di poter dire la nostra in queste elezioni politiche – esordisce Clemente Mastella - Ricorderete che anche De Mita fu maltrattato dalla sinistra ed era ostile ideologicamente alla destra, eppure ce la fece. Il mio appello è rivolto a tutti i democristiani di questa provincia: sono l'ultimo tra i democristiani in campo con storia più lunga. Invito i demitiani a votarci.

Sul mancato accordo con il centrosinistra: "Che cosa è successo? Domandatelo a Letta e ai dirigenti del Pd irpino. Eppure noi abbiamo contribuito in maniera determinante a far eleggere il Presidente della Provincia Buonopane, ma pare che il gruppo dirigente se ne sia dimenticato. Hanno preferito fare alleanza con Di Maio. Noi abbiamo contribuito a far vincere De Luca alla Regione con 150mila voti; abbiamo contribuito a far vincere il sindaco di Caserta, abbiamo vinto da soli a Benevento contro una parte del PD. Letta dovrà fare soltanto le valigie e ritornare in Francia. Era necessaria un'alleanza allargata a tutti, sul modello Ulivo, che vinse l'ultima volta con noi nel 2006".

Chiude poi con una stoccata a Gianfranco Rotondi, "Mi dispiace che inneggi sempre alla Meloni: anche lui ha una parte dì sé democristiana. Non è certo un demitiano e non lo è mai stato".

Gli fa eco la moglie Sandra Lonardo: “Nessuno parla più di Sud, E questo nonostante un ministero dedicato al Mezzogiorno Le zone interne hanno necessità di maggiore attenzione perché disagiate su servizi e viabilità. Ma il nord, con i ministri della Lega, ha prevalso, continuando con la logica dei cittadini di serie A e di serie B".

E rivendica i suoi record di presenze e produttività: "Batto tutti, anche i big. Basta controllare sul sito del Senato. Anche le Fedeli, che fu eletta qui. L’avete mai più vista?"