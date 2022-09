Conte: "Letta la smetta con nostalgia di Draghi. Basta candidature familistiche" Il leader dei 5 Stelle ha fatto tappa ad Avellino

I big politici affilano le armi in questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale. Nel suo tour in Campania, questa mattina il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha fatto tappa lungo il Corso di Avellino.

"Non voglio alimentare polemiche personali tra leader. La campagna elettorale non può essere infangata da polemiche sterili. A Enrico Letta non rispondo. È lui che deve spiegare al popolo democratico perché ha abbandonato l'agenda del “Conte 2” in favore dell'agenda Draghi. da cui è rimasto folgorato. Oggi, con le misure economiche in vigore, gli operai si pagano due colazioni".

"Voto utile? Dobbiamo smetterla di trattare gli elettori come fossero persone non avvedute. Gli elettori devono avere la possibilità di dare il voto giusto, non quello utile".

I sondaggi intanto danno il Movimento in netta risalita. "Anche qu in Irpinia le candidature sono passate al vaglio degli iscritti. Tutti i nostri iscritti hanno potuto verificare che tutte le nostre candidature hanno, all’interno, la forza della comunità. Una forza politica deve sempre esprimere la ricchezza della sua comunità, io sono contrario alle candidature familistiche che esprimono una oligarchia. E questo diventa ancora più importante con una legge elettorale come questa, che va assolutamente cambiata".