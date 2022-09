Elezioni politiche, i Popolari con Rosato: "Sosterremo il centrosinistra" La pattuglia demitiana irpina ufficializza il sostegno ai candidati progressisti

"Anche se non siamo coinvolti in prima persona, in vista del prossimo appuntamento con le urne, non resteremo ad osservare con indifferenza gli eventi". Così in una nota stampa i Popolari con Pino Rosato, Anna Nazzaro, Angelo Lanza e Lella Mattia esprimono con convinzione il loro sostegno alla coalizione dei democratici e progressisti in vista dell'appuntamento elettorale del 25 settembre. Con loro, anche il coordinatore provinciale dei Popolari, l’ex sindaco di Nusco Giuseppe Del Giudice, e Mirko Musto, consigliere d’opposizione ad Atripalda che già in precedenza avevano manifestato il loro appoggio al Pd.

"Coerentemente con il percorso politico compiuto e con la nostra formazione cattolico-democratica e popolare, testimoniando l'impegno che in questi anni ci ha visto, insieme ad altri amici, con passione in prima fila nella ricostruzione di un'area moderata e centrista, il 25 settembre voteremo e sosterremo il centrosinistra - continua la nota - Di fronte alla difficile e delicata situazione sociale, economica e politica generale ed in nome del rilancio della provincia di Avellino, della Campania, del Mezzogiorno e del Paese, raccogliendo anche la sollecitazione del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci, nei giorni scorsi, rispondendo ad un suo cortese e gradito invito, abbiamo maturato con convinzione questa decisione".

"Una scelta in continuità con la candidatura alle scorse regionali, che vide aderire la nostra lista al programma e alla coalizione guidata da De Luca, contribuendo alla sua affermazione, con il nostro patrimonio di idee e proposte. Per queste ragioni, consapevoli che si debba offrire una prospettiva credibile e concreta ai cittadini, soprattutto del Sud Italia e delle aree interne, ed arginare una deriva antipopolare, regressiva e sovranista che danneggerebbe il Paese, alle prossime elezioni voteremo ed invitiamo a votare la coalizione di centrosinistra" concludono.