Acqua, De Luca torna ad Avellino per illustrare l'accordo con la Puglia Sabato la conferenza stampa di presentazione in Provincia

E’ in programma sabato prossimo – 10 settembre – presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, alle ore 12.00, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Accordo di Programma tra la Regione Campania e la Regione Puglia per il trasferimento della risorsa idrica.

A illustrare l’intesa – che prevede modifiche importanti a favore dei territori dell’Irpinia in termini di risorsa idrica e di ristori economici – saranno il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, e il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola.

Introdurrà il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Sono stati invitati i consiglieri regionali eletti in Irpinia e i tutti i sindaci della provincia.