Elezioni, primo appuntamento pubblico per i candidati del Pd Inizio alle 18 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico

E’ in programma per domani, venerdì 9 settembre, con inizio alle ore 18.00 presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino (ingresso piazza de Marsico) l’incontro dal titolo “Scegli. L’Irpinia” promosso dalla federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia nell’ambito della campagna elettorale per le Politiche del 25 settembre prossimo. I candidati irpini del Partito Democratico incontrano la città capoluogo per esporre idee, proposte e punti programmatici in vista dell’importante appuntamento con le urne.

All’incontro parteciperanno il segretario provinciale del Partito Democratico, Nello Pizza, ed i candidati irpini del Partito Democratico: Caterina Lengua (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Rosetta D’Amelio (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Carlo Iannace (candidato al Senato della Repubblica, collegio uninominale Avellino – Benevento) e Maurizio Petracca (candidato alla Camera dei Deputati, collegio uninominale di Avellino). Prenderanno parte all’incontro dirigenti ed amministratori del Partito Democratico.