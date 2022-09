Sanità territoriale, De Luca annuncia: "20 milioni per l'ex ospedale Moscati" Il governatore durante la diretta del venerdi: "Puntiamo a rivitalizzare la zona di Viale Italia"

"Dopo l'inaugurazione dell'autostazione ad Avellino, che migliorerà l'assetto urbano, abbiamo fatto sopralluogo nel vecchio ospedale Moscati di Viale Italia. Pensiamo di riprenderlo e collocare uffici dell'Asl con poliambulatori e centri di medicina territoriale".

Lo ha annunciato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta social del venerdi.

"Questo importante intervento richiederà un investimento di quasi 20 milioni di euro, nel cuore della città di Avellino - ha aggiunto De Luca - Abbiamo deciso di fare questo investimento con convinzione: i lavori di consolidamento sismico già sono stati fatti, ma per realizzare impianti e tecnologie si richiederà uno sforzo economico importante. Lo faremo come Regione Campania anche con l'obiettivo di rivitalizzare quella parte della città di Avellino che ha perduto molto, soprattutto per le attività commerciali, quando si è strasferito l'ospedale a contrada Amoretta. Dunque uffici, ambulatori e centri di medicina nel centro della città".