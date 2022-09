"Caro-energia? E' arrivato il momento di puntare sulle rinnovabili" L'ex Ministro Costa ad Avellino rilancia il tema dell'ambiente e la salvaguardia dell'acqua

L’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha partecipato ad Avellino a un incontro sulla salvaguardia della risorsa idrica.

“Ritengo che l’acqua prodotta in una provincia debba rimanere all’interno di quella provincia. Ovviamente, per un principio di solidarietà, quella prodotta in eccesso può essere distribuita anche ad altri ma noi del M5S, come scritto nel programma, vogliamo che l’acqua sia un bene comune. Una realtà come quella avellinese ne deve godere e anche senza fare affari”.

Poi il discorso si sposta sulla campagna elettorale. “Io sono convinto che il Movimento farà la sua parte. Noi parliamo ai precari e a tutti coloro che si trovano in difficoltà economica e a cui non pensa nessuno. Il 40% degli italiani è composta da “nuovi poveri”, persone che non si sentono rappresentati. Noi siamo pronti ad ascoltarli”.

Infine un passaggio sul caro-energia. “Stiamo vivendo un’emergenza e servono provvedimenti consequenziali. Detto questo, superata la fase emergenziale, mi sembra giunto il momento di puntare sulle rinnovabili, anche perché sono le uniche risorse di cui disponiamo”. Bisogna svoltare per non dipendere più da nessuno”.