Elezioni, Carlo Iannace: "Dalle sconfitte si rinasce più forti. Andiamo avanti" Così il senologo, candidato al senato per il centrosinistra, commenta il risultato elettorale

"La più bella foto che ho fatto durante la campagna elettorale è quella di un nido a Castel Baronia, nella sede del comune. Ho fotografato un nido da poco abbandonato in una cripta del comune. Una immagine che mi ha fatto riflettere. Dalle sconfitte si rinasce più forti. Noi abbiamo il nostro lavoro e andremo avanti per fare sempre cose buone e giuste con le persone che ci vogliono bene. Andiamo avanti con la camminata rosa. E comunque vada daremo il massimo". Così Carlo Iannace commenta il risultato elettorale, che lo vede non raggiungere il Senato Italiano. Giulia Cosenza, ha vinto nel collegio uninominale al Senato di Benevento. L'esponente di Fratelli d'Italia con il centrodestra ha prevalso su Carlo Iannace del centrosinistra.