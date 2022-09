UDC: "Elezione Rotondi e Cosenza testimonia voglia di cambiamento" Il Commissario Romei: "Sapranno mettere le questioni irpine all'attenzione dell'agenda di Governo"

L’UDC della provincia di Avellino si congratula con Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza per la splendida affermazione elettorale. Queste elezioni hanno testimoniato la voglia di cambiamento della gente d’Irpinia, stanca di una gestione del potere fine a se stessa e senza alcuna ricaduta sul territorio, in termini, in primis, di opportunità lavorative e di sviluppo. L’autorevolezza dei parlamentari eletti saprà porre le questioni della nostra terra all’attenzione dell’Agenda di Governo. L’ UDC ringrazia tutti gli elettori della provincia che hanno votato il simbolo “Noi Moderati”. Il risultato di 1.145 preferenze rappresenta un buon viatico per la ripartenza di una formazione politica che in meno di un mese di campagna elettorale ha saputo destare l’attenzione di amici e militanti, di nuovo e vecchio corso. Con queste premesse l’UDC può tornare ad essere punto di riferimento per una politica ancorata a valori antichi, ma che sa leggere i segni dei tempi.