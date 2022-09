"Ci davano per morti, invece siamo fortissimi. Difenderemo reddito e superbonus" Carlo Sibilia: chi era nato per indebolire il M5S è stato spazzato via dalla scena politica

"Continuate a darci per morti! Il risultato del MoVimento 5 Stelle a queste elezioni é decisamente migliore delle aspettative. Ricordiamoci tutti che, ancora una volta, il sistema ci aveva dapprima inferto dei colpi mortali e poi ci aveva dato per morti. Ancora una volta abbiamo sovvertito i pronostici. Continuiamo ad essere fortissimi al Sud. Primo partito in molte regioni: Campania, Sicilia e Calabria tra queste. Siamo la terza forza politica a livello nazionale". Così Carlo Sibilia commenta il risultato elettorale delle parlamentari del M5S.

"Conquistiamo molti collegi uninominali dove i sondaggi ci davano zero chance. Avremo una folta truppa di parlamentari (più di 20 senatori è circa 50 deputati) ai quali auguro il meglio.

Difenderemo Reddito di Cittadinanza, Superbonus 110% e vigileremo su criminalità e corruzione pronta ad infiltrarsi nella gestione dei 209 miliardi del PNRR ottenuti da Giuseppe Conte in Europa.

Chi era nato per indebolire il M5S é stato spazzato via dalla scena politica. Umanamente i migliori auguri, ma quanto più lontano possibile dal mondo politico perchè i danni sono già stati inestimabili.

Così come spero che Letta possa riflettere sulla sue scelte di allearsi con chiunque, pure con chi ha preso lo 0,6, anche con Calenda…insomma con tutti tranne che il M5S!

Infine un “in bocca al lupo” a chi dovrà guidare il Paese molto presto in una situazione complicata con idee che troviamo molto lontane dagli attuali bisogni del popolo, delle famiglie e delle imprese. Per cui il più grande in bocca al lupo va a tutti noi italiani.

Grazie a tutti quelli che non si sono risparmiati in questa campagna elettorale, in particolare a quelli che lo hanno fatto senza alcun secondo fine.

Per il M5S é tempo di continuare a costruire".