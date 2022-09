"Onore ai vincitori. Gli abbiamo dato filo da torcere. Risultato straordinario" Il commento di Maurizio Petracca

"Onore ai vincitori, ma è indubbio che gli abbiamo dato filo da torcere. Chi credeva di venire qui per farsi una passeggiata e conquistare il seggio, si è dovuto ricredere. Perché con il 30% che abbiamo raggiunto abbiamo portato a casa la percentuale più alta di tutto il Centro e di tutto il Sud Italia, isole comprese, il terzo dato più alto dopo quelli dell’Emilia Romagna, storicamente roccaforte del centrosinistra. Ecco perché sono orgoglioso del dato che abbiamo raggiunto". Così Maurizio Petracca commenta il risultato elettorale. "Era una sfida inizialmente impossibile ma abbiamo quasi fatto il miracolo. E sento di dover ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa sfida. Abbiamo scalato un ghiacciaio a mani nude e abbiamo sfiorato la vetta. Non è un mistero che il vento spirava da una direzione opposta alla nostra ma noi abbiamo tenuto botta e portiamo a casa un dato di grande rilievo. A partire da Avellino città dove il Pd è ampiamente il primo partito. Stessa situazione si registra in altre aree della nostra provincia. Meno bene abbiamo fatto in altre zone. Buono il risultato raggiunto dalle altre forze della coalizione di centrosinistra che hanno riportato numeri lusinghieri.

Ripartiamo, perciò, da questo risultato. Per iniziare a costruire sul serio il Partito Democratico d’Irpinia. Oggi che ci siamo liberati da incrostazioni. Ora che si sono auto espulsi coloro che portavano ambiguità, opacità, coloro che affermavano il mercanteggiare come regola di vita.

Oggi abbiamo bisogno di energie nuove, di nuova linfa, di nuovo orgoglio democratico. Contro le rendite di posizione, contro l’autoreferenzialità di chi spesso rappresenta solo se stesso.

Faccio gli auguri di buon lavoro a Gianfranco Rotondi. Con un consiglio che sento di dargli a titolo gratuito: si guardi bene dai salitori seriali sul carro dei vincitori di turno, da chi la mattina si sveglia a sinistra, va a pranzo con i centristi e la sera si corica con la destra…

Io continuerò a svolgere il mio ruolo di #consigliere regionale con la solita caparbietà e con ostinata determinazione indirizzata sempre nell’interesse del mio #territorio. Non conosco altro modo di vivere l’impegno politico e nelle istituzioni.

Ancora grazie a chi si è impegnato per noi, per me. Per il sostegno, l’affetto, la vicinanza. Siamo una comunità. E lo abbiamo dimostrato una volta ancora.