Sanità, i manager irpini disertano ancora una volta l'invito di Festa In consiglio assenti Pizzuti e Ferrante. Ciampi. "Non rispondono alla città ma a De Luca"

Neanche alla terza convocazione i manager della sanità irpina rispondono presenti in consiglio comunale per l’ordine del giorno sulle criticità e sul sovraffollamento del pronto soccorso del Moscati.

Assente ingiustificato il direttore generale Asl Mario Ferrante mentre Renato Pizzuti ha inviato una missiva al sindaco Festa motivando la sua assenza con un impegno improrogabile in Direzione generale e anticipando una sua relazione nei prossimi giorni.

Presenti invece i sindacati medici. Il dottor Carmine Sanseverino, 30 anni al Pronto Soccorso, ha spiegato come il caos sia frutto prevalentemente della cronica carenza di personale e del poco impegno della politica verso i temi della sanità.

C’erano anche i consiglieri regionali Vincenzo Ciampi e Livio Petitto. “I direttori generali non sono venuti perché non devono rispondere alla città di Avellino o alla provincia - ha dichiarato Ciampi - bensì devono dare conto a chi li ha messi ad occupare quei ruoli di rilievo, ovvero il Governatore De Luca", mentre Petitto ha promesso un suo impegno per intercedere con la Regione e portare a Santa Lucia tutto quello che non va nella sanità in provincia di Avellino.