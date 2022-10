Avellino, Piero De Luca (Pd): "Positiva iniziativa Acqua bene comune" Incontro con il presidente della Provincia e i consiglieri regionali dem

“L'iniziativa da 400 milioni di euro di progetti per la riqualificazione del sistema idrico e fognario, l’impegno sulle Zes e l’utilizzo delle risorse del Pnrr per il Mezzogiorno, sono alcuni dei temi trattati oggi ad Avellino”.

Lo ha dichiarato l’On. Piero De Luca a margine di un incontro con il Presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane, il Presidente del Consorzio Asi Pasquale Pisano, il Consigliere regionale Maurizio Petracca, la Consigliera per le Pari Opportunità, Rosetta D’Amelio, e la Sindaca Caterina Lengua.

“Abbiamo avuto un confronto positivo - ha spiegato il deputato Dem - partendo dall'analisi del voto, che ad Avellino in particolare ci ha consegnato un dato significativo per il Partito Democratico. Dobbiamo ripartire da qui, per rilanciare il nostro impegno sul territorio. Proprio oggi, la Provincia di Avellino ha presentato importanti progetti che potrebbero segnare una svolta per il miglioramento della rete infrastrutturale idrica e fognaria in Irpinia. Un passo importante verso una gestione moderna del ciclo integrato delle acque basata su criteri di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale. Ma non è tutto. Siamo al lavoro per sostenere ulteriori interventi sulle infrastrutture con le risorse del PNRR per il Mezzogiorno, e per ampliare le aree Zes, che sono un volano di sviluppo economico e soprattutto di occupazione per tutto il territorio. Insomma, c’è tanto da realizzare, con unità di intenti e spirito costruttivo, difendendo al massimo nei prossimi anni le risorse destinate al Sud, nell’interesse dei cittadini e delle nostre comunità”, conclude il deputato Dem.