Lega, incontro post voto. Vecchia: "Soddisfatti dei risultati in Irpinia" Ieri la prima riunione per un confronto "franco ma costruttivo"

Nella serata di ieri 10 ottobre, su invito del coordinatore Provinciale del partito e alla presenza del coordinatore regionale, si è tenuto un incontro dei dirigenti e militanti della Lega di Avellino.

Dopo un confronto definito "franco ma costruttivo", è stato analizzato il dato elettorale comune per comune. Tenuto conto della fase non particolarmente favorevole per il partito, il risultato di Avellino è stato registrato con estremo favore, avendo confermato le percentuali delle politiche 2018.

“Ho voluto ringraziare tutti i militanti e dirigenti della Lega per l’ottimo lavoro svolto sul territorio - ha dichiarato il coordinatore provinciale Salvatore Vecchia - ai quali ho chiesto un rinnovato impegno in una fase di rilancio del centrodestra”.

Soddisfatto il coordinatore regionale on. Grant il quale, rinnovando la fiducia al segretario provinciale, ha esortato tutti a proseguire lungo un percorso di inclusione e allargamento della base militante.

Nei prossimi giorni continueranno gli incontri del partito, durante i quali il segretario provinciale comunicherà i nuovi assetti organizzativi alla luce delle numerose adesioni registrate nella fase di campagna elettorale.