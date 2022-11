Autonomia delle regioni, Rotondi: "Peggio di così la Campania non può andare" Il deputato irpino risponde al governatore De Luca

‘’Non sono un detrattore pregiudiziale del governatore campano De Luca, a cui non attribuisco certo tutte le colpe dei disservizi sanitari campani. Ma è surreale che De Luca come arma contro l’autonomia brandisca i livelli minimi di prestazione sanitaria, in Campania disattesi da anni. Lo sa bene chi come me quotidianamente bussa a tutti gli ospedali del Nord per aiutare cittadini campani disperati per liste di attesa,disservizi,disorganizzazione". Così Gianfranco Rotondi, presidente di ‘verde è popolare ‘, risponde al governatore campano sul tema dell’autonomia.