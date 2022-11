"Pratola non è un paese di camorra, ora rinasceremo" Le prime parole di Galdo, neo sindaco del comune sciolto nel 2020 per infiltrazioni malavitose

Gerardo Galdo è il nuovo sindaco di Pratola Serra, comune sciolto nel 2020 per infiltrazioni della criminalità organizzata. Battuto nettamente Antonio Aufiero, già sindaco per due mandati. Vittoria mai in discussione quella di Galdo, sempre in vantaggio durante lo scrutinio e che ha chiuso la contesa con uno scarto di quasi 400 voti, 1436 per il vincitore e 1401 per Aufiero, tradotto in percentuale significa 60% contro 40.

“Abbiamo spazzato via le brutte voci che per troppo tempo sono circolate su Pratola. Il nostro non è un paese di camorra, abbiamo subito una malagestione. Ora rimetteremo tutto al proprio posto e faremo rinascere il paese. Ripartiamo dalla scuola, sono 5 anni che i nostri bambini non hanno una scuola elementare. Poi metteremo mano ai conti”.

A sostenere Galdo anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa che vede così crescere la rete di amministratori locali vicini alla sua creatura, “Davvero”. “Questa vittoria parte da lontano, da quindici anni fa. È stata costruita nel tempo con sacrificio e dedizione, Cresce la rete di amici che negli anni ho coltivato, chi ha creduto in me in tempi non sospetti. Oggi siamo un bel riferimento per l’intera Irpinia e non solo”.