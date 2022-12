Morte Bianco, De Luca: "Addio a un caro amico, autentico democristiano" Il cordoglio espresso dal senatore irpino

La scomparsa di Gerardo Bianco rappresenta una perdita per l'Italia repubblicana e popolare, costruita sulle radici democratiche della Costituzione. Di questa storia è stato protagonista con un impegno assoluto per la sua intera vita.

L'On. Gerardo Bianco è stato per me un grande e caro amico, una straordinaria figura di politico cattolico, un autentico democristiano nei principi e nei valori. Per il suo senso delle istituzioni e dello Stato, il suo esempio di vita resta una lezione per sempre di cultura politica e del bene comune